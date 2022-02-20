В России выявили 170 699 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 170 699 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 6388 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 745 человек, еще 10 372 пациента были госпитализированы в больницы.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 147 296 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, чтобы избежать синдрома, нужно «сделать прививку и не заражаться коронавирусной инфекцией». В случае если синдром все же проявляется, следует обращаться к врачам.

Осенью в России может появиться вакцина от коронавируса с вирусоподобными частицами. Ее испытания начнутся в ближайшее время, сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург 16 февраля.