Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 170 699 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 170 699 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 170 699 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в российской столице выявили 6388 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 745 человек, еще 10 372 пациента были госпитализированы в больницы.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 147 296 пациентов.

В России выявили 170 699 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Постковидный синдром может привести к серьезным отклонениям в здоровье, если пациент будет игнорировать его проявления и не обратится за медицинской помощью. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, чтобы избежать синдрома, нужно «сделать прививку и не заражаться коронавирусной инфекцией». В случае если синдром все же проявляется, следует обращаться к врачам.

Осенью в России может появиться вакцина от коронавируса с вирусоподобными частицами. Ее испытания начнутся в ближайшее время, сообщил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург 16 февраля.

Читайте также:
Статистика Пандемия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте