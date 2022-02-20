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Два мирных жителя ЛНР погибли при попытке прорыва ВС Украины у Пионерского

Полина Долганова

В мире
Два мирных жителя ЛНР погибли при попытке прорыва ВС Украины у Пионерского
Фото: mvs.gov.ua

Два мирных жителя Луганской народной республики погибли в результате попытки прорыва украинских военных сил у Пионерского, в семи километрах от российско-украинской границы. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщили в Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что агрессия боевиков привела не только к жертвам, но и к разрушению пяти жилых зданий, пишет ТАСС.

Кроме того, утром 20 февраля украинские силовики предприняли попытку атаковать позиции милиции ЛНР. В результате случившегося личный состав не понес жертв.

До этого сообщалось, что спецназовцы Министерства государственной безопасности (МГД) Донецка обезвредили в ДНР группу диверсантов с Украины, планировавших взорвать объекты жизнеобеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В сообщении говорится, что в процессе задержания диверсанты пытались оказать вооруженное сопротивление. По этой причине двое спецназовцев получили ранения огнестрельным оружием.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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