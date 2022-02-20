Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о погоде в столице 23 февраля

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о погоде в столице 23 февраля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В День защитника Отечества — 23 февраля — погода в Москве будет без отрицательных показателей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

— В течение суток 23 февраля ожидается переменная облачность. Ночные и дневные показатели останутся прежними: плюс 1 — плюс 3 градуса, — рассказала специалист.

Она уточнила, что местами в этот день в городе может выпасть мокрый снег.

В воскресенье, 20 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшой дождь и мокрый снег. Днем в столице столбики термометров поднимутся до плюс 2–4 градусов, а ночью опустятся до минус 1 градуса. В этот день ветер будет иметь юго-западное и западное направление. Его скорость составит 6–11 метров секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735–737 миллиметров ртутного столба.

Читайте также:
Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте