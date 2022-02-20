Москвичам рассказали о погоде в столице 23 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В День защитника Отечества — 23 февраля — погода в Москве будет без отрицательных показателей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

— В течение суток 23 февраля ожидается переменная облачность. Ночные и дневные показатели останутся прежними: плюс 1 — плюс 3 градуса, — рассказала специалист.

Она уточнила, что местами в этот день в городе может выпасть мокрый снег.

В воскресенье, 20 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшой дождь и мокрый снег. Днем в столице столбики термометров поднимутся до плюс 2–4 градусов, а ночью опустятся до минус 1 градуса. В этот день ветер будет иметь юго-западное и западное направление. Его скорость составит 6–11 метров секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735–737 миллиметров ртутного столба.