Захарова: Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная Украина

Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что Западу не нужна сильная страна. Такое мнение в воскресенье, 20 февраля, выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она назвала непонимание украинского лидера «катастрофой».

— Публичное непонимание президентом Украины, что сильной его страна Западу не нужна, и рассуждения на тему того, почему деньги выдают только под условия проведения Киевом реформ, — это катастрофа государственности, — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Представитель МИД добавила, что слова Зеленского о «самоподрывах» в Донбассе можно объяснить личными качествами президента Украины.

19 февраля Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции назвал информацию о взрывах в Ростовской области «ложью и провокацией».

В субботу, 19 февраля, снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 по московскому времени в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Позднее председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва снаряда на российской территории.

В ЛНР и ДНР опасаются, что в ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным приказ начать вторжение. На этом фоне была объявлена эвакуация женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили на территории республик всеобщую мобилизацию.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.