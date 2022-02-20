Политолог рассказал, может ли начаться война между Россией и Западом

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Никаких военных действий по примеру холодной войны развязывать в нынешних условиях никто не будет по экономическим соображениям. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил общественный деятель и политический обозреватель Сергей Марков. Так эксперт прокомментировал заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об ожидании крупнейшей в Европе с 1945 года войны, которая, по его мнению, должна состояться на Украине.

Политолог пояснил, что рассчитывать можно лишь на продолжение информационной войны между Россией и Западом и обмен новыми санкциями.

— Позиция Джонсона сегодня очень шаткая в британском политическом истеблишменте. И он максимально старается удержаться у власти. Одним из таких очень выгодных для него вариантов могла бы стать крупномасштабная война на Украине. Его тогда не сместят, он сохранит свое место. Поэтому он до последнего будет «кошмарить» Россию подобными заявлениями, — рассказал Марков.

19 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский призвали российскую сторону к переговорам для деэскалации ситуации в Донбассе. В заявлении говорится, что политики сошлись во мнении: «вторжение» России на Украину будет «просчетом» для Москвы и не принесет РФ ничего хорошего.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать «вторжение» на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.