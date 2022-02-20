Глава дипломатии ЕС Боррель: на Украину потратили денег больше, чем на любую другую страну

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В Евросоюзе потратили на Украину больше средств, чем на любую другую страну. Об этом в воскресенье, 20 февраля, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель.

По его словам, с 2014 года на Украину потратили 17 миллиардов евро. Он добавил, что ЕС продолжает настаивать на проведении в стране реформ.

— Мы координируем наши действия с Украиной в большей степени, чем с любой другой страной. Мы поддержали страну финансово. 17 миллиардов евро — это довольно много денег, — заявил Боррель на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

До этого Боррель заявил, что ЕС осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины. Также он рассказал, что Евросоюз не верит в предупреждения ЛНР и ДНР о том, что Киев готовит нападение. Помимо этого, он подчеркнул, что заявления Донецка и Луганска о том, что Украина хочет напасть, не имеют никакого основания.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции назвал информацию о взрывах в Ростовской области «ложью и провокацией».