«Раскусила англичанка»: Захарова пошутила над словами Трасс о «захвате» Прибалтики

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над словами главы дипломатического ведомства Великобритании Лиз Трасс о «планах» России по захвату Прибалтики. Об этом Захарова в воскресенье, 20 февраля, написала в своем Telegram-канале.

— А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области, — написала Захарова.

До этого Трасс заявила, что Лондону удалось раскрыть «планы» по установлению Москвой «марионеточного правительства» на Украине и другие провокации.

Днем ранее, 19 февраля, Мария Захарова указала на то, что президент США Джо Байден в ходе своего выступления в пятницу, 18 февраля, по ситуации вокруг Украины не сказал ни одного слова об истинном положении простых жителей Донбасса. Подобный поступок Захарова назвала «чудовищным».

Президент США заявил, что Россия организует вторжение на Украину в течение ближайших дней. Москва, по его мнению, не отвела войска, а также стянула дополнительные подразделения.