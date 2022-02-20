Итальянский посол в Австралии погибла после падения с балкона

Фото: Пресс-служба посольства Италии в Австралии

Итальянский посол в Австралии Франческа Тардиоли погибла после падения с балкона в провинции Перуджи. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщило местное издание Corriere di Umbria.

По его данным, Тардиоли потеряла равновесие, свесившись с высоты четвертого этажа. Расследованием обстоятельств трагедии теперь занимаются карабинеры. Отмечается, что посол проводила в родном городе Фолиньо короткий отпуск, передает издание.

Как заметила газета la Stampa, 57-летняя Тардиоли якобы страдала от депрессии, поэтому не исключен вариант самоубийства.

Тардиоли состояла на дипломатической службе с 1991 года. Послом в Канберре она была назначена в 2019 году после работы в дипмиссиях в Албании, Саудовской Аравии и Ливии, в представительстве при НАТО и в МИД Италии.

В августе 2021 года стало известно о смерти сербского посла в РФ Мирослава Лазански. Он скончался от сердечного приступа. На момент смерти дипломат находился в отпуске на родине.