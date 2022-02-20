Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Итальянский посол в Австралии погибла после падения с балкона

Евгений Белоусов

В мире
Итальянский посол в Австралии погибла после падения с балкона
Фото: Пресс-служба посольства Италии в Австралии

Итальянский посол в Австралии Франческа Тардиоли погибла после падения с балкона в провинции Перуджи. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщило местное издание Corriere di Umbria.

По его данным, Тардиоли потеряла равновесие, свесившись с высоты четвертого этажа. Расследованием обстоятельств трагедии теперь занимаются карабинеры. Отмечается, что посол проводила в родном городе Фолиньо короткий отпуск, передает издание.

Как заметила газета la Stampa, 57-летняя Тардиоли якобы страдала от депрессии, поэтому не исключен вариант самоубийства.

Тардиоли состояла на дипломатической службе с 1991 года. Послом в Канберре она была назначена в 2019 году после работы в дипмиссиях в Албании, Саудовской Аравии и Ливии, в представительстве при НАТО и в МИД Италии.

В августе 2021 года стало известно о смерти сербского посла в РФ Мирослава Лазански. Он скончался от сердечного приступа. На момент смерти дипломат находился в отпуске на родине.

Читайте также:
Австралия Смерть Италия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Все мнения
О проекте