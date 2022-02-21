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Эксперт рассказал, какие болезни могут возникнуть из-за влажности дома

Виктория Храменкова

Общество
Эксперт рассказал, какие болезни могут возникнуть из-за влажности дома
Фото: https://pixabay.com/ru/

Несмотря на то, что для многих людей дом является самым безопасным местом, его состояние может быть причиной развития различных опасных заболеваний. Так, например, бронхита или же пневмонии.

Болезни могут начать развиваться из-за черной плесени, которая появляется на влажных местах.

— В сухом помещении плесень не так опасна, особенно, если предусмотрена хорошая система вентиляции. При этом под воздействием горячей воды, пара — мельчайшие частички поднимаются в воздух и проникают в организм, — рассказал отоларинголог Владимир Зайцев, передает Пятый канал.

Попадание частиц черной плесени в дыхательные пути вредит здоровью человека.

Также специалист подчеркнул, что плесень имеет свойство накапливаться и чаще всего возникает в труднодоступных местах — в душевых кабинах, на плитке, в вентиляционных коробах и шахтах.

— Важно не загромождать пространство вещами и мебелью и регулярно производить уборку, а также обеспечить доступ свежего воздуха, — заключил Зайцев.

В конце января пульмонолог Александр Хованов рассказал, чем вредна пыль для организма и можно ли от нее избавиться навсегда.

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