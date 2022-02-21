Иммунолог Крючков назвал пользу и вред иммуномодуляторов во время пандемии

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Многие люди начинают принимать препараты, которые улучшают состояние иммунной системы, когда в мире наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, не всегда рекомендуется прием иммуномодуляторов для профилактики различных заболеваний. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Он выделил свойства препаратов, которые могут влиять на иммунитет. Так, например, на активность отдельных клеток врожденного иммунитета или на врожденный и приобретенный иммунитет.

— Эти колебания отдельных иммунологических параметров не говорят о клинической эффективности препаратов. То, что введение препарата может менять, условно, активность интерфероновой системы, еще не значит, что этот препарат будет снижать риски заражения теми или иными инфекционными заболеваниями, — считает врач, передает радио Sputnik.

Только дополнительные исследования могут сказать о систематическом профилактическом применении подобных препаратов.

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Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич назвала самые неэффективные способы укрепления иммунитета, которые распространены среди пациентов. По ее словам, многие методы работают только за счет эффекта плацебо, то есть человек верит в то, что он себе помогает, и начинает выздоравливать. Обычно это работает при лечении простуды.