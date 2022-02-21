В Роспотребнадзоре рассказали, защищают ли антитела от повторного заражения COVID-19

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Если человек переболел коронавирусной инфекцией, то антитела, полученные в результате болезни, не дают ему гарантии от повторного заболевания вирусом. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она добавила, что вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции после перенесенного заболевания необходима в период от шести месяцев до одного года. Период зависит от тяжести перенесенной инфекции.

— Когда именно стоит поставить прививку — зависит от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации, — объяснила эксперт в беседе с «Российской газетой».

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Недавно врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что порядка 80 процентов россиян имеют антитела к коронавирусной инфекции. Они выработались у них после болезни или же после прививки.

С понедельника, 21 февраля, в России основание положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.