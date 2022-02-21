Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Роспотребнадзоре рассказали, защищают ли антитела от повторного заражения COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, защищают ли антитела от повторного заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

Если человек переболел коронавирусной инфекцией, то антитела, полученные в результате болезни, не дают ему гарантии от повторного заболевания вирусом. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она добавила, что вакцинация для профилактики коронавирусной инфекции после перенесенного заболевания необходима в период от шести месяцев до одного года. Период зависит от тяжести перенесенной инфекции.

— Когда именно стоит поставить прививку — зависит от тяжести перенесенной инфекции, сформировавшегося иммунитета и эпидемической ситуации, — объяснила эксперт в беседе с «Российской газетой».

1/2
2/2

Недавно врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что порядка 80 процентов россиян имеют антитела к коронавирусной инфекции. Они выработались у них после болезни или же после прививки.

С понедельника, 21 февраля, в России основание положительного теста на антитела к COVID-19 станет возможностью получить сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.

Читайте также:
риск заражения антитела Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Все мнения
О проекте