Более 300 пациентов получили помощь врачей московского онкоконсилиума

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Врачи московского онкологического консилиума определили тактику лечения 334 пациентов со сложными диагнозами. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

Онкологический консилиум состоит из шести многопрофильных онкологических центров. Обследование, лечение и диспансерное наблюдение за пациентами происходит исключительно в структуре одной медицинской организации, что позволят быстрее начать лечить человека и, тем самым, спасти его.

В онкоконсилиуме работают врачи-профессионалы из МКНЦ имени А.С. Логинова, Московской городской онкологической больницы № 62, городской клинической онкологической больницы № 1 и других медучреждений.

— За время работы консилиума врачи провели 67 заседаний, на которых разобрали 355 клинических случаев 334 пациентов. Все пациенты получили назначенное лечение и своевременную медицинскую помощь, — резюмировала заместитель главы Департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева. Ее слова передает официальный сайт мэра столицы.

17 февраля врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал о главных причинах развития онкологических заболеваний.