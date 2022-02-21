Крымский депутат заявил, что полуостров не нуждается в признании США

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Крым не нуждается в американском признании и не ждет от США одолжений. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

— Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев, — рассказал он РИА Новости.

Политик также упомянул ситуацию в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). По его словам, жители этих регионов защищают свой дом, а Украина продолжает игнорировать минские соглашения. Все больше людей в и стран в Европе начинают обращать внимание на агрессивную политику США, Украины и НАТО.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».