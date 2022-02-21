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Юрист рассказала, как россияне могут получить квартиру от государства бесплатно

Георгий Соланович

Общество
Юрист рассказала, как россияне могут получить квартиру от государства бесплатно
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Юрист Полина Гусятникова рассказала, представители каких профессий могут бесплатно получить квартиру от государства.

— Чаще всего претендовать на квартиры от государства могут врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, Налоговой и Таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий, — уточнила она.

Более того, получить бесплатную квартиру могут и работники из других сфер общества — конкретного перечня нет. Однако нужно помнить: претендент на жилье не должен быть собственником другого места жительства. Юрист также напомнила, что имущество предоставляется только на время службы, и приватизировать такую квартиру не получится.

Легально оформить квартиру на сотрудника можно только в особых случаях, передает «Пятый канал».

Россиянам, планирующим покупку квартиры, не стоит надеяться на падение цен в будущем, а приобретать недвижимость сейчас. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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