Глава ЛНР Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации граждан старше 55 лет

Леонид Пасечник

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации граждан старше 55 лет.

— Внести изменение в указ главы Луганской народной республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 «Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной республики», дополнив пункт вторым абзацем следующего содержания: «Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке», — передает текст указа ТАСС.

Указ вступил в силу с момента его подписания.

До этого Пасечник объявил на территории республики всеобщую мобилизацию. Отмечается, что документ запрещает выезжать из республики мужчинам от 18 до 55 лет. Также исполнительные власти ЛНР могут изымать у граждан имущество и транспортные средства для нужд республики.

О всеобщей мобилизации населения также заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.