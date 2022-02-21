«Полные идиоты»: В Израиле жестко высказались о политике Запада в отношение России

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Тактика переговоров некоторых стран Европы и США в отношение России в корне неправильна. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил эксперт в сфере безопасности Марк Лангфан.

Некоторые политики не должны участвовать в переговорном процессе, так как они только и пытаются совершать провокации на разных уровнях. Вместо уважительного отношения к другой стороне они только угрожают санкциями.

— Люди, отвечающие за дипломатию с президентом России Владимиром Путиным, либо полные идиоты, либо они хотят третьей мировой войны. Нынешних европейских и американских лидеров следует запереть где-нибудь, где они не смогут никому навредить, — рассказал Лангфан.

Он уверен, что для деэскалации ситуации необходимо найти компромисс между Россией и НАТО. Нужна буферная зона между сторонами, передает его слова издание Israel National News.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.