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22 февраля Православная церковь чтит память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского. Крестьяне 22 февраля плели лапти — низкую обувь, сплетенную из древесного лыка. Поэтому этот день называли еще «Панкратий-лапотник».

В этот день было принято обращать особое внимание на свое здоровье. Если больной, который страдает серьезным недугом, начнет свое лечение сегодня, то он обязательно выздоровеет. 22 февраля можно было попросить высшие силы об излечении хронических болезней — они проходили и никогда не возвращались.

Именно в этот день было принято заниматься своей обувью. Люди или чинили ее, или старались купить новую. Это было связано с тем, что обувь ассоциировалась с жизненным путем и если она старая и сношенная, то жизнь будет неудачной и скучной. Если же обувь новая — то вас ждет процветание и удача во всех делах. В новой обуви все планы реализовывались и все мечты сбывались. Она могла принести достаток и благополучие в жизни людей.

Те, кто занимался огородными делами, в этот день закаляли семена. А именно выносили их на мороз на несколько часов, после чего заносили в дом и весной высаживали в теплую землю. Такие семена приносили отличный урожай и никогда не пропадали в земле.

В этот день христиане отправлялись в церковь и просили святых о благословении на весь год. Именно 22 февраля можно было попросить о благополучии семьи и ее процветании. Те, кто выполнял такие нехитрые ритуалы, имели удачу целый год, а любовь и достаток никогда не покидали их дом. Такие люди обретали счастье и гармонию в семье.

Приметы погоды:

Если в этот день мороз ударит, то холода будут еще долго.

Снег на деревьях налипает и лес шумит — к потеплению.

Увидеть на еловой ветке рябчика — к похолоданию.

Свинья визжит и беспокойно себя ведет — к непогоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от болезней 22 февраля

Именины отмечают: Василий, Геннадий, Иннокентий, Петр.