Фельдшеры скорой помощи Подмосковья запустили профессиональный флешмоб

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Фельдшеры Московской областной станции скорой помощи запустили в соцсетях флешмоб в честь своего профессионального праздника, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Праздник отмечается в России ежегодно 21 февраля. Участники флешмоба #фельдшеромбыть рассказывают, как и почему решили прийти в эту профессию. В этом году к фельдшерам Подмосковья присоединились специалисты из Воронежской, Оренбургской, Сахалинской и других областей.

Сообщается, что в регионе работают около 5 000 фельдшеров. За последние два года рабочая нагрузка у таких специалистов существенно выросла из-за пандемии коронавируса.

Глава областного Минздрава Светалана Стригункова поблагодарила подмосковных фельдшеров за чуткость и профессионализм и пожелала им здоровья.

Ранее сообщалось, что более 350 земельных участков получили подмосковные врачи за полгода. Как отметила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, это важная мера поддержки врачей, поскольку она позволяет медработнику получить землю, на которой он может построить жилье.