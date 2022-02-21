Запуск станции Ольгино перспективного МЦД-4 запланировали на июнь 2022 года

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Новая станция Ольгино четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) станет доступна для пассажиров в июне текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в понедельник, 21 февраля.

Уточняется, что остановочный пункт появится между платформами Кучино и Железнодорожная.

— На первом этапе он будет обустроен по временной схеме: платформы, мост и павильоны будут выполнены из быстровозводимых конструкций. Такая схема запуска позволит снизить пассажиропоток на соседней станции Железнодорожная, где планируется масштабная реконструкция, — отметили в пресс-службе.

В ходе строительства специалисты возведут металлический мост и два спуска на платформу. Здесь также организуют зону кассовых павильонов и остановку общественного транспорта.

Так, в настоящий момент готовность станции Ольгино оценивается на 70 процентов.

— С открытием Ольгино начнется реконструкция станции Железнодорожная, где будут возведены две новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров, оборудованный 15 эскалаторами и семью лифтами для маломобильных граждан. Еще две платформы реконструируют, — говорится в сообщении МЖД.

До начала 2024 года в столице построят восемь новых пешеходных переходов через первый Московский центральный диаметр.