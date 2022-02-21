Задержан мужчина, зарезавший продавщицу интим-магазина в Петербурге

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Сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге арестовали мужчину, зарезавшего продавщицу магазина интимных товаров. Информация об этом появилась на сайте «МВД Медиа».

— Сегодня оперативники угрозыска задержали подозреваемого по месту его жительства. Мужчина признался, что намеревался совершить грабеж и специально дожидался позднего вечера, а во время нападения продавец отказалась проследовать в подсобку и пригрозила нажать тревожную кнопку, — уточняется в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы МВД, преступник напал на продавщицу вечером 18 февраля. Мужчина ворвался в магазин, нанес ножевые ранения работнику магазина и затем скрылся. 33-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает «МВД Медиа».

18 февраля сообщалось, что суд в Москве арестовал отца найденных в тяжелом состоянии восьмимесячных близнецов.

В тот же день суд арестовал мать близнецов. Она останется в СИЗО до 16 апреля.