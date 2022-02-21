Взрыв прогремел в районе Донецкого аэропорта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Возле аэропорта в Донецке прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил корреспондент РИА Новости.

Он отметил, что звук после инцидента было слышно на расстоянии нескольких километров, передает агентство.

До этого в Министерстве госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что на территорию страны проникли украинские диверсанты. Затем они попытались прорваться к границам России, но армия ДНР вступила с ними в бой.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.