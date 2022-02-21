Секретарь СНБО Украины заявил, что страна не обстреливала погранпункт России

Фото: Скриншот видео на Youtube-канале LIGA.net

Киев не имеет отношения к уничтожению российского пограничного поста в Ростовской области. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Мы не ведем эти обстрелы, мы к этим обстрелам не имеем никакого отношения, — рассказал он в эфире телеканала «Украина 24».

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что место несения службы пограничных войск России в Ростовской области разрушено снарядом, выпущенным с территории Украины. На месте инцидента работают саперы. Пограничный пункт находится возле села Щербаково Неклиновского района. Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, в семи-десяти километрах от заставы на украинской территории шел интенсивный бой.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.