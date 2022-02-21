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Reuters: Байден попросил Макрона устроить встречу с Путиным

Иван Юминов

В мире
Reuters: Байден попросил Макрона устроить встречу с Путиным
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону с просьбой устроить саммит с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец в понедельник, 21 февраля.

— Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль, — сказал советник Макрона.

Французский лидер, по его словам, намерен стать посредником в урегулировании кризиса на Украине, отмечает Reuters.

21 февраля сообщалось, что Путин и Байден проведут саммит по вопросам безопасности в Европе. Отмечается, что с данным предложением выступил Макрон.

В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит состоится при условии, что Россия не вторгнется на территорию Украины. Повестка саммита, как уточняется, должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что переговоры Путина и Байдена помогут снизить геополитическую напряженность, а также, вероятно, привести к деэскалации конфликта в Донбассе. Тот факт, что с инициативой саммита выступил Макрон, говорит о том, что таким образом глава французского государства пытается занять лидирующую позицию в Европе, заключил эксперт.

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