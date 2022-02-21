Более 900 мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья ко Дню защитника Отечества
Библиотеки 52 городских округов Подмосковья ко Дню защитника Отечества организуют более 900 праздничных мероприятий. Ожидается, что их посетят более 20 тысяч человек.
В программу войдут мастер-классы, викторины, квизы, квесты, концерты и спектакли. Также планируется открытие новых выставок.
Так, Московская губернская универсальная библиотека организовала «Школу защитников Отечества». Дети и подростки смогут принять участие в мастер-классах, пройти квиз о защитниках.
Покровская библиотека МБУК КДЦ «Часцовский» в Одинцовском округе проведет патриотический слет с играми и спортивными соревнованиями.
Сделать своими руками подарки для пап и дедушек можно будет на мастер-классах в библиотеках Бронниц, Воскресенска, Лосино-Петровского, Серпухова, Солнечногорска, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского и Талдомского округов, передает РИАМО.
Ранее сообщалось, что День защитника Отечества отметят в музеях Подмосковья. Так, в «Новом Иерусалиме» пройдет образовательное занятие «Давай построим крепость!». Гости музея смогут изучить макет строящегося кремля, пострелять из катапульты, заложить фундамент крепостной башни.