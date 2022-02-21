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Более 900 мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья ко Дню защитника Отечества

Ирина Игнатенко

Общество
Более 900 мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья ко Дню защитника Отечества
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Библиотеки 52 городских округов Подмосковья ко Дню защитника Отечества организуют более 900 праздничных мероприятий. Ожидается, что их посетят более 20 тысяч человек.

В программу войдут мастер-классы, викторины, квизы, квесты, концерты и спектакли. Также планируется открытие новых выставок.

Так, Московская губернская универсальная библиотека организовала «Школу защитников Отечества». Дети и подростки смогут принять участие в мастер-классах, пройти квиз о защитниках.

Покровская библиотека МБУК КДЦ «Часцовский» в Одинцовском округе проведет патриотический слет с играми и спортивными соревнованиями.

Сделать своими руками подарки для пап и дедушек можно будет на мастер-классах в библиотеках Бронниц, Воскресенска, Лосино-Петровского, Серпухова, Солнечногорска, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского и Талдомского округов, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что День защитника Отечества отметят в музеях Подмосковья. Так, в «Новом Иерусалиме» пройдет образовательное занятие «Давай построим крепость!». Гости музея смогут изучить макет строящегося кремля, пострелять из катапульты, заложить фундамент крепостной башни.

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