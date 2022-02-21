Женщина, выбросившая младенца в мусоропровод в Москве, пойдет под суд

Фото: Вечерняя Москва

Черемушкинская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней москвички, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 21 февраля.

— Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»), — уточнила представитель ведомства.

9 сентября 2021 года обвиняемая женщина родила девочку, после чего, завернув ее в наволочку, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод.

Младенца нашли в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре в Москве. Местный житель услышал плач ребенка и обратился в полицию. Малышку сразу передали врачам.

После осмотра выяснилось, что младенец недоношен — он появился на свет примерно на 35-й неделе беременности.

Тем же вечером была установлена личность женщины. Ею оказалась 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили ребенка.

У горе-матери также есть 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав.

В среду, 9 февраля, старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова сообщила о завершении расследования дела в отношении москвички.