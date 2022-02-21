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Эксперт назвал условие для признания ЛНР и ДНР

Ирина Игнатенко

Политика
Эксперт назвал условие для признания ЛНР и ДНР
Фото: glava-lnr.info

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что признание ДНР и ЛНР Россией произойдет в случае начала активных боевых действий.

— Это произойдет только в том случае, если между РФ и Украиной начнутся активные военные действия. Рано или поздно они начнутся, — отметил он в комментарии НСН.

По его мнению, вопрос о признании будет решен в ближайшие несколько дней.

За последние сутки в Россию прибыли более пятидесяти тысяч беженцев из Донбасса: их привозят автобусами. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.

Они получат выплаты по 10 000 рублей на человека по распоряжению президента России Владимира Путина. Принять беженцев готовы не только в Ростовской области, но и Хабаровском крае, Волгоградской, Новгородской, Челябинской областях и других регионах РФ.

Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. С такой же просьбой к Путину обратился и руководитель ДНР Денис Пушилин.

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