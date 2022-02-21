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Кулеба обратился к Совбезу ООН с просьбой о консультациях по Украине

Иван Юминов

В мире
Кулеба обратился к Совбезу ООН с просьбой о консультациях по Украине
Фото: kmu.gov.ua

Украина официально обратилась в Совбез ООН с запросом о консультациях по безопасности. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в понедельник, 21 февраля.

— По поручению президента направил официальный запрос на основе статьи 6 Будапештского меморандума к государствам — членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения, — написал Кулеба в Twitter.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что для них будут организованы рассылки сообщений с призывами уехать с Украины, заключила политолог.

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