Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах знакомств

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Эксперты рассказали, каким способом выдают себя мошенники на сайтах и в приложениях знакомств, и дали советы по защите от них.

Так, среди злоумышленников распространена похожая схема. Они задают собеседнику множество личных вопросов и заверяют, что живут за пределами страны, увиливая от прямых ответов о своей деятельности. Они избегают общения по видеосвязи и личных встреч. При этом аферисты стараются быстро перевести отношения в плоскость романтических.

Специалисты отмечают, что мошенники стремятся общаться в мессенджерах, чтобы получить доступ к телефонному номеру жертвы. Через время они обращаются с просьбой перевести им деньги. При этом они очень запутанно объясняют, для чего им понадобились средства.

В случае попытки собеседника узнать персональные данные, аналитики рекомендуют прекратить общение и заявить в полицию. Также они советуют провести поиск по имени и фотографиям профиля, чтобы исключить возможность того, что снимки принадлежат другому человеку. Также эксперты убеждены, что нового знакомого стоит обсудить с кем-то из родных или друзей, чтобы услышать стороннее мнение, пишет «Лента.ру »со ссылкой на материал исследования.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что в памяти смартфона лучше не хранить логины и пароли к аккаунтам, номера банковских карт и любую другую информацию, которая может навредить человеку в случае утечки.