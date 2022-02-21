Путин заявил Шольцу и Макрону, что вскоре подпишет указ по Донбассу

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил заседание Совбеза с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 февраля.

— Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население, — говорится в сообщении.

В связи с этим лидер сообщил им, что вскоре подпишет данный указ. Шольц и Макрон выразили из-за этого разочарование, отмечается на сайте Кремля.

21 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента России Владимира Путина рассмотреть обращение нижней палаты о признании ЛНР и ДНР. Заявления на получение российского гражданства подали около 1,2 миллиона жителей обеих республик, уточнил он. Примерно 800 тысяч уже получили его, заключил политик.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.