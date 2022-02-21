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«Узнала, что такое депрессия»: Мельникова рассказала, как пережила развод со Смольяниновым

Анастасия Колоскова

Общество
«Узнала, что такое депрессия»: Мельникова рассказала, как пережила развод со Смольяниновым
Фото: instagram.com/melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова рассказала подробности о разводе с отцом своих детей Артуром Смольяниновым.

В эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» она призналась, что расставание с супругом далось ей непросто.

— Я узнала, что такое депрессия, дно и выгорание. Хочу сказать, что отношения стоит развивать только в случае, если вы чувствуете себя собой, хорошо и в безопасности. Все остальное может привести к плохим последствиям, — разоткровенничалась Мельникова.

По словам актрисы, в этот период ее поддержали родные и друзья.

После развода Дарья попыталась найти новую любовь, зарегистрировавшись на сайте знакомств, однако из этой затеи не вышло ничего серьезного.

— Познавший жизнь в отношения не стремится, — резюмировала звезда «Папиных дочек».

На днях Мельникова опубликовала редкие снимки с подросшими сыновьями от Смольянинова. Артуру-младшему уже шесть лет, а Марку три года. Своих детей артистка долго не показывала публике.

Актриса продолжает поддерживать хорошие отношения с бывшим мужем, актером Артуром Смольяниновым. Они развелись в 2021 году, однако планируют оставаться друзьями ради детей. Артисты поженились в августе 2013 года. Два года спустя у них родился первый сын, а в декабре 2018-го — второй.

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