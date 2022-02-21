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Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской армии

Анастасия Колоскова

Общество
Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской армии
Фото: youtube.com/Вечерний Ургант

Легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица согласился на предложение российского министра обороны Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии.

По словам мировой знаменитости, он считает это предложение большой честью. Режиссер поблагодарил Шойгу за оказанное доверие. Кустурица отметил, что хотел бы воплотить на сцене сюжеты таких кинокартин как «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других, пишет РБК.

Югославский и сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица является обладателем наград крупнейших европейских кинофестивалей. На его счету две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Он прославился своими фильмами «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Аризонская мечта», «По млечному пути» и другими.

В конце прошлого года Сербское село Мокра-Гора, в котором расположена этнодеревня режиссера Эмира Кустурицы, внесли в список лучших этносел в мире. Деревня Дрвенград была построена режиссером для съемок ленты «Жизнь как чудо» (2004 год). Режиссер назвал награду «призом за упорство».

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