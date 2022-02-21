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Началось обращение Путина к россиянам в связи с обострением в Донбассе

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Началось обращение Путина к россиянам в связи с обострением в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Стартовало обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с обострением в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 февраля.

— Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении, — сказал глава государства.

Украина для России, по его мнению, является неотъемлемой частью истории и культуры. Ее граждане являются нашими близкими и товарищами, приводит слова Путина сайт Кремля.

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