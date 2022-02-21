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Путин: НАТО не нужна такая большая страна, как Россия

Евгений Белоусов

Политика
Путин: НАТО не нужна такая большая страна, как Россия
Фото: Администрация президента РФ

НАТО не нужна такая большая страна, как Россия. Об этом в понедельник, 21 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента, в этом суть американской политики, отсюда и отношение к предложениям в сфере безопасности.

— Дело ни в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении, — заявил Путин.

Путин также рассказал, что в 2000 году он спросил президента США Клинтона, как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. По словам российского лидера, реакция Клинтона была «весьма сдержанной», передает слова Путина официальный сайт Кремля.

Об этом Владимир Путин рассказал в обращении президента к гражданам в связи с обострением в Донбассе.

До этого евродепутат и председатель французской крайне правой партии «Национальное объединение» на время президентской кампании Марин Ле Пен Жордан Барделля заявил, что требование Российской Федерации о нерасширении Североатлантического альянса на восток является справедливым. Он подчеркнул, что в 1991 году между Соединенными Штатами Америки и президентом СССР Михаилом Горбачевым была заключена «негласная договоренность». Она касалась недопущения НАТО к границам России.

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