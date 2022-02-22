Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва машины в Луганске

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва машины в Луганске. Об этом сообщается в понедельник, 21 февраля, на сайте ведомства.

СК обратил внимание на материалы в СМИ, в которых сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации, который получил ранение в результате взрыва его автомобиля.

Бастрыкин поручил ГУ управлению СК России возбудить уголовное дело по указанному факту и установить все обстоятельства случившегося.

Вечером 21 февраля взрыв прогремел в центральной части Луганска. Причиной инцидента, по данным Народной милиции ЛНР, стал взрыв автомобиля. В результате происшествия пострадали глава представительства и водитель.