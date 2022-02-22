Россия отправила в Германию и США материалы о массовых захоронениях в Донбассе

Фото: mvs.gov.ua

Россия отправила в ФРГ и Соединенные Штаты подборку материалов о массовых захоронениях и бесчинствах, которые происходили в Донбассе. Об этом сообщила в понедельник, 21 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

— Мы же отправили сейчас в Берлин, и в Соединенные Штаты еще даже раньше, чем в Берлин, подборку материалов, которые свидетельствовали и о массовых захоронениях, и о бесчинствах, которые там творились. Это не преступления, понимаете, это бесчинства. Мы не можем это выложить в сеть, потому что ни одна платформа не продержит это более минуты, там такие кадры, — заявила она.

Дипломат отметила, что западные партнеры при попытках российской стороны обсудить отчаянное положение, в котором оказались жители Донбасса, показывали ледяное равнодушие.

О намерении сделать это в ответ на заявления канцлера Германии Олафа Шольца дипломат заявляла 19 февраля.

Шольц заявил, что ситуацию в Донбассе нельзя назвать «геноцидом». Канцлер Германии 19 февраля сказал, что по отношению к ситуации в Донбассе смешно применять термин «геноцид». Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который 15 февраля заявил, что происходящие в Донбассе события являются геноцидом.

20 февраля Антонов заявил, что у России есть сведения о захоронениях мирных жителей Донбасса. РФ располагает сведениями о захоронениях мирного населения Донбасса, которое было убито украинскими военными. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телекомпании CBS.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.