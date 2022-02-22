Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали один рейс и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены шестнадцать рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и два отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
До этого сообщалось, что с 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку.
А с 1 марта больше самолетов будет летать в Грецию и на Кипр. Отмечается, что из Москвы в Будапешт будут летать 14 самолетов, из Санкт-Петербурга — 7. На Шри-Ланку можно отправиться четыре раза в неделю из столицы, а из Калининграда в Берлин совершаются шесть рейсов в неделю, до Дюссельдорфа — пять.