Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали один рейс и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены шестнадцать рейсов. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого сообщалось, что с 21 февраля Россия увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку.

А с 1 марта больше самолетов будет летать в Грецию и на Кипр. Отмечается, что из Москвы в Будапешт будут летать 14 самолетов, из Санкт-Петербурга — 7. На Шри-Ланку можно отправиться четыре раза в неделю из столицы, а из Калининграда в Берлин совершаются шесть рейсов в неделю, до Дюссельдорфа — пять.