«Никому ничего не отдадим»: Зеленский обратился к народу после признания РФ ДНР и ЛНР

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, обратился к гражданам страны после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. Он заявил, что Киев «ничего никому не отдаст».

Украинский лидер подчеркнул, что власти верны дипломатическому пути урегулирования ситуации в стране. Он заявил, что созвал специальное заседание ОБСЕ из-за признания РФ суверенитета ДНР и ЛНР и инициировал созыв саммита стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция).

— Признание Россией независимости не подконтрольных Киеву районов Донбасса может означать односторонний выход из Минских соглашений, — сказал Зеленский в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что настаивает на полноценной работе миссии ОБСЕ для предотвращения провокаций и эскалации. Президент Украины назвал нарушением территориальной целостности страны последние действия российских властей, за которые им придется нести ответственность.

Видео: Telegram-канал Baza

Ранее Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Республика, по его словам, договорилась с руководством России насчет обустройства мест приема в Ростовской области.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник в тот же день обратился к жителям с аналогичным обращением. Мужчинам, которые способны взять оружие, по его словам, следует защищать республику.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что страна не планирует организовывать вторжение в Донбасс. Киев, как считает он, привержен лишь дипломатическому пути разрешения конфликтов.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу материальную помощь. Размер пособия составит десять тысяч рублей.

Всего в рамках эвакуации из ДНР в Россию прибудут примерно 700 тысяч жителей. В первую очередь, как уточнили в республиканском МЧС, это затронет пожилых, женщин и детей.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о взрывах под Ростовом на российско-украинской границе является недостоверной. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова лидера бездушными и циничными.

По состоянию на 20 февраля в Россию прибыли более 53 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. По словам врио главы МЧС Александра Чуприяна, 419 беженцев обратились за медицинской помощью, из них 74 — дети.