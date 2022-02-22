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Постпред при ООН Небензя заявил, что РФ не допустит новой кровавой бойни в Донбассе

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Постпред при ООН Небензя заявил, что РФ не допустит новой кровавой бойни в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Россия не допустит кровавой бойни в Донбассе. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя.

По его словам, Москва открыта для дипломатического решения конфликта.

— Однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены, — сказал Небензя.

Он добавил, что Запад во главе с Соединенные Штатами сыграл отрицательную роль в ситуации вокруг Украины, «подсуживая» киевскую власть вместо того, чтобы призвать ее к выполнению Минских соглашений, передает RT.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.

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