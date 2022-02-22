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«Мы не в театре»: В Киеве ответили на вопрос о возможном разрыве отношений с Россией

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Мы не в театре»: В Киеве ответили на вопрос о возможном разрыве отношений с Россией
Фото: МИД РФ

Украинское правительство будет принимать осознанные решения в рамках дипломатических отношений с Россией после признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Украина разрывать отношения с РФ после признания независимых республик.

— Ради чего (разрывать отношения с РФ — прим «ВМ»)? Чтобы быть эмоциональными и драматичными? Мы не в театре. <...> Это моему правительству решать. Мы будем принимать очень осознанные решения, — передает слова Кислицы РИА Новости.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

После этого в Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что признание РФ Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) указывает на ее стремление к «войне», а не к дипломатии.

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