«Все это мы уже проходили»: Медведев спрогнозировал последствия признания ДНР и ЛНР

Фото: Администрация президента РФ

Последствий признания Луганской и Донецкой народных республик бояться не стоит — все это было и раньше. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, после признания ДНР и ЛНР последуют санкции, угрозы, политическое давление. Однако зампред Совбеза РФ подчеркнул, что бояться нечего.

— Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам. Это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. И нашу правоту подтвердит история, — передает слова Медведева РИА Новости.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.