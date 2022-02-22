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Пять площадок для авиамодельного спорта заработают в Центральном Чертанове

Виктория Сикерина

Город
Пять площадок для авиамодельного спорта заработают в Центральном Чертанове
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Красного Маяка Карта всех событий

Пять профессиональных площадок для занятий авиамоделированием оборудуют на кордодроме на улице Красного Маяка в районе Центральное Чертаново в Москве. Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что комплекс будет соответствовать мировым стандартам.

— В начале сделают зону для пилотажных моделей (F2B). Это будет круг диаметром 54 метра, в центре которого сделают покрытие из натурального посевного газона, а по контуру обустроят небольшую взлетную асфальтовую дорожку. Следом расположатся два сдвоенных кордодрома: коптер-парк (F3U) для гоночных дронов и второй (F2D) — для моделей воздушного боя, — заявил замруководителя ведомства.

Мельников добавил, что специалисты оснастят два асфальтовых круга диаметром 50 метров для скоростных и гоночных моделей. Также в комплексе предусмотрены судейские павильоны, боксы для участников, навесы для технического контроля, ограждения с 3D-эффектом и другие вспомогательные сооружения.

Помимо этого, на территории центра построят досугово-просветительский корпус с библиотекой и выставочным залом, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В декабре пользователи портала «Активный гражданин» выразили мнение по поводу модернизации комплекса для авиамоделистов в столичном районе Центральное Чертаново. 75 процентов горожан проголосовали за изменения.

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