СМИ: В ЛНР утром 22 февраля рассмотрят вопрос о ратификации соглашений с РФ

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Народный совет Луганской республики утром во вторник, 22 февраля, рассмотрит вопрос о ратификации соглашений с Россией. Об этом сообщил источник в ЛНР.

— Сессия начнется утром, в 11 часов, — цитирует собеседника РИА Новости.

Кроме того, Государственная дума также рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) во вторник, 22 февраля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.