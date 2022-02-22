Медведев заявил, что НАТО и США плохо усвоили урок 2008 года

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Североатлантический альянс (НАТО) и Соединенные Штаты не усвоили урок, который российская сторона преподала им, признав Абхазию и Южную Осетию. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в 2008 году Россия признала эти республики, применила военную мощь и спасла жизни сотням тысяч мирных граждан.

— И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса, — добавил Медведев.

Он также выразил мнение, что страны Запада помогли Украине проигнорировать Минские соглашения и развязали руки националистам и слабой нынешней власти в Киеве.

Зампред Совбеза подытожил, что война против ДНР и ЛНР шла «без правил», передает РИА Новости.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».