Эксперт рассказал, какие птицы первыми вернутся в Петербург весной

Большую стаю свиристелей заметили в Приморском районе Петербурга. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, какие виды птиц также вернуться в город весной.

По словам биолога, весеннее тепло в Северную столицу приносят именно птицы.

— По птицам, как раз можно судить о весне, о ходе весны. Птицы в нашем регионе — это показатели такие биологические о наступлении весны, — отметил Глазков в комментарии «Невским новостям».

В настоящее время в городе можно заметить стаи дроздов-рябинников. Также в марте в город вернуться грачи. Как отметил специалист, они прилетят с юга, с западной Европы. Пик возращения птиц с зимовки будет наблюдаться в апреле.

Эксперт посоветовал петербуржцам чаще прислушиваться к щебетанию птиц. В последние дни трели стали звучать громче и заливистее, что означает скорое наступление весны.

До этого сообщалось, что первые перелетные птицы вернутся в Московский регион в середине марта. Возвращение перелетных птиц в регион с юга начнется с середины марта, а массовая миграция — в апреле.