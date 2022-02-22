В ОПК заявили об остановке работ по созданию Ил-112В

Фото: Минобороны РФ

Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В приостановлены в России. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято 9 февраля и связано с разбирательством в причинах катастрофы первого опытного образца летом 2021 года в Кубинке.

Более того, были приостановлены работы по сборке второго и третьего летных образцов Ил-112В, а самолету Ил-112 в связи с прошлогодней катастрофой могут потребоваться дополнительные работы по двигателю и по планеру.

— Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально, — пояснил другой источник.

«Пауза» в реализации проекта также поможет избежать юридических и финансовых претензий внутри кооперации в связи с изменениями сроков. Работа над воздушными суднами продолжится после завершения работы комиссии, передает РИА Новости.

Военный транспортник разбился утром 17 августа 2021 года во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту самолета находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. Все они погибли. Следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В для проведения проверки. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».