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23 февраля Православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря — Прохора Лебедника и священномученика Харлампия. Народное название этого дня — Прохор Весновей. По давним поверьям, в эту пору зима уступает свои владения весне.

Любимому нельзя дарить на 23 февраля носки и часы, в противном случае вы скоро расстанетесь.

В этот день следует удержаться от употребления рыбы, раков и морепродуктов. Это может спровоцировать онкологические болезни.

Мужчинам в этот день лучше отказаться от физической работы, потому что ничего получаться не будет.

Приметы погоды:

Яркий месяц на небе — к грозе.

Лошадь спит на земле — к потеплению.

Вороны чистят свои перья — к снегопаду.

Морозный день — к ранней весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя дарить носки любимому мужчине 23 февраля

Именины отмечают: Валентина, Анна, Аркадий, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Порфирий, Прохор, Татьяна.