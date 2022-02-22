Народный календарь. Почему нельзя дарить носки любимому мужчине 23 февраля
23 февраля Православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря — Прохора Лебедника и священномученика Харлампия. Народное название этого дня — Прохор Весновей. По давним поверьям, в эту пору зима уступает свои владения весне.
Любимому нельзя дарить на 23 февраля носки и часы, в противном случае вы скоро расстанетесь.
В этот день следует удержаться от употребления рыбы, раков и морепродуктов. Это может спровоцировать онкологические болезни.
Мужчинам в этот день лучше отказаться от физической работы, потому что ничего получаться не будет.
Приметы погоды:
Яркий месяц на небе — к грозе.
Лошадь спит на земле — к потеплению.
Вороны чистят свои перья — к снегопаду.
Морозный день — к ранней весне.
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Именины отмечают: Валентина, Анна, Аркадий, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Порфирий, Прохор, Татьяна.