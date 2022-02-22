Главы МИД стран ЕС примут экстренные санкции против России из-за ДНР и ЛНР

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Главы МИД стран Евросоюза примут экстренные санкции против России на внеочередной неформальной встрече во Франции. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он уточнил, что принятие санкций связано с признанием Москвы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

— Это неформальный совет, но на нем будут приняты решения, касающиеся ответа ЕС. Естественно, речь идет о санкциях. Это экстренные меры, часть санкций, пока это не полный пакет, — передает слова Борреля РИА Новости.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен заявили, что признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик нарушает международное законодательство.

Что заявили другие западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».