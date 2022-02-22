Вассерман поддержал решение о признании ДНР и ЛНР

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В сложившейся обстановке лучшего выхода из ситуации по Донбассу для Российской Федерации просто не существует. Такое заявление сделал депутат Государственной думы и журналист Анатолий Вассерман, комментируя решение Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента РФ. По словам депутата, если на голосование в Государственной думе будет вынесено решение о ратификации договоров с ЛНР и ДНР, то он обязательно проголосует за.

Вассерман добавил, что западные государства все равно бы нашли повод для введения против России новых санкций.

— Экономическое давление на нас неизбежно — вне зависимости от нашего собственного поведения. Неизбежно хотя бы еще и потому, что США воспринимают нас как опору, которую нужно выбить из-под Китая. Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах — признание ДНР и ЛНР — лучший выход, — пояснил Вассерман в комментарии ФАН.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. Он выразил уверенность в том, что россияне поддержат данное решение.