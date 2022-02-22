Посол Украины в ФРГ сообщил, что страна продолжит делать ставку на дипломатию

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Украина считает решение о признание Донецкой и Луганской народных республик «ударом в лицо не только Киеву, но и ФРГ». Об этом во вторник, 22 февраля, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

При этом он уточнил, что в сложившейся ситуации важно продолжать предпринимать попытки урегулирования конфликта дипломатическим путем.

— Украинская армия готова защищать свою территорию, — добавил дипломат.

Он подытожил, что Украина ждет от западной стороны скорейшего введения санкций в отношении РФ, а от ФРГ — оборонительного оружия, передает телеканал NTV.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

Что заявили западные политики в ответ на решение Путина и что писали зарубежные средства массовой информации — в материале «Вечерней Москвы».