Костомаров рассказал, почему члены жюри не смогли узнать его в шоу «Маска»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Известный фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о своем участии в шоу «Маска».

Он отметил, что очень рад тому, что никто из членов жюри не смог его угадать.

— Я старался сделать все, что мог. Меня так и не узнали. Члены жюри перечислили всех. Называли разные варианты, среди которых был Богдан Титомир, различные рэперы. Но меня никто не узнал. Я рад, что меня не рассекретили, — отметил он в комментарии Nation News.

По словам фигуриста, участие в подобном телевизионном шоу подарило ему незабываемые эмоции. Съемки стали для него новым интересным опытом.

Костомаров признался, что, возможно, он пел хуже, чем другие участники, но участие в шоу принесло ему только положительные эмоции.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров устроил скандал на съемках шоу «Маска».

Российский артист Филипп Киркоров нередко берет своих детей Мартина и Аллу-Викторию на съемки различных шоу. Программа «Маска» не стала исключением. Как правило, организаторы заранее готовят еду для участников программ, однако в этот раз что-то пошло не по плану и Киркоров остался без перекуса, что стало причиной конфликта.